Был на просмотре в испанском клубе и стал открытием сезона. Кого подписал новичок КПЛ

Новичок КПЛ "Аксу" подписал контракты с воспитанниками павлодарского футбола, сообщает пресс-служба клуба.

В рядах "Аксу" в предстоящем сезоне будут выступать Анатолий Красотин, Павел Баркунов и Арман Смаилов.

21-летний Красотин выступает на позиции полузащитника. В прошлом году футболист защищал цвета "Аксу" и стал одним из открытий сезона. Он провел 18 игр, забил три гола и отдал два ассиста.

Воспитанник "Иртыша" Баркунов в предыдущем сезоне играл в первой лиге за "Экибастуз". 22-летний защитник в 2021 году ездил в Мадрид на просмотр в футбольный клуб "Фуэнлабрада".

Смаилов также является воспитанником "Иртыша". В прошедшем сезоне 24-летний нападающий выступал в "Экибастузе", где стал одним из ключевых игроков. В 19 играх забил он 13 голов и отдал две голевые передачи.

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Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье павлодарцы, для которых предстоящий сезон станет дебютным в высшем дивизионе, определились с новым главным тренером.