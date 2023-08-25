На казахстанский клуб наложен трансферный бан

На футбольный клуб "Каспий" наложен трансферный бан. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что актаусцам сильно повезло, что бан прилетел после закрытия периода дозаявок.
"Каспию" запрещено регистрировать новичков из-за долгов по зарплате перед футболистами, уже покинувшими клуб. Пока неизвестно, за какую задолженность (и перед кем) на клуб наложили столь суровое решение, но долгов у него предостаточно. И когда они начнут выплачиваться - неизвестно.
Напомним, что "Каспий" располагается на последнем, 14-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в 20 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде с кокшетауским "Окжетпесом" 26 августа.
Загрузка матч-центра...
Реклама