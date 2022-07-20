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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Мы не сыграем дома, и это огромный минус". Алиев - о старте "Кызыл-Жара" в Лиге конференций

"Мы не сыграем дома, и это огромный минус". Алиев - о старте "Кызыл-Жара" в Лиге конференций
©ФК "Кызыл-Жар"

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о предстоящем матче в квалификации Лиги конференций, где его команде предстоит сыграть с хорватским "Осиеком". В частности, он рассказал о новичках, условиях игры вне дома и высокой квалификации соперника. 

- Али Ханалиевич, как вы оцениваете состояние команды перед стартом в Лиге конференций? Можно ли сказать, что две прошедшие игры в Кубке были частично экспериментом в плане сочетаний?

- В плане качества игры наш тренерский штаб удовлетворен, и мы благодарны ребятам, что они приняли предложенный стиль и модель игры. Единственное, что не позволяет сделать значительный скачок в росте - серьезная ротация, произошедшая в нашем составе в трансферное окно. По разным причинам команду покинули игроки основного состава - Мурза, Нкололо, Живкович. Пришлось на их места брать новичков, их адаптация к нашему стилю требует времени, они не могут сразу все схватить. Для нас это основная проблема. Но в целом состояние команды удовлетворительное. 

Касательно игры в Кубке. В Актау мы дали отдохнуть группе футболистов и проверить тех, у кого было меньше времени. Ребята справились, установку выполнили. С "Кайсаром" по регламенту мы должны были играть с тремя легионерами, в их числе были Лобжанидзе и Мужек - новички, которые не имели практики с мая. Им было необходимо дать сыграть, они не в тонусе. Поэтому с "Кайсаром" вышел такой состав. По качеству игры мне за команду не стыдно. Но проблема была в другом, когда много играешь в позиционной атаке, ты оголяешь тылы, даешь пространство, и редкие атаки соперника порой заканчиваются голами. 

- В "Кызыл-Жаре" несколько новичков, насколько вы довольны трансферной кампанией? Все ли новички уже адаптировались?

- Возьмем Лобжанидзе, это находка для нас, опытный, габаритный, мастеровитый. Не просто так он играл в "Тоболе". Для нас большая удача, что Элгуджа принял наше предложение, будучи игроком команды, участвующей в Лиге чемпионов ("Динамо Батуми"). 

Тапалов - кандидат в сборную Казахстана, один из лучших крайних защитников в стране. Это был нужный трансфер для нас. 

Мужек пришел после потери Живковича. Нужен был центральный защитник, левоногий. Долго искали, выбор остановили на Матео, хороший бэкграунд, уже имеет опыт игры в Казахстане. 

Плюс к нам пришли местные ребята Оспанов и Зябко - это уже будущее. Они мотивированы прогрессировать. У них есть качества, но в силу разных причин они не играли в своих клубах. Тот же Зябко мог давно заиграть еще при Муханове в "Окжетпесе". 

- Матч пройдет в Нур-Султане - это приемлемо для вас или есть сожаление, что не сыграете дома?

- Это огромный минус для нас. Когда полный стадион - это совсем другая атмосфера. Если бы матч проходил на стадионе "Карасай", я уверен, что он был бы заполнен, все-таки это исторический момент для города и клуба. Это был бы праздник, тем более 270 лет городу, и тут такое событие - еврокубковый турнир с участием родной команды. 

- "Осиек" провел пока лишь один официальный матч в сезоне. Вы наверняка изучали соперника. Что для себя подметили?

- Мы смотрели не только первую официальную игру, но и предсезонные матчи "Осиека". Команда в течение пяти лет участвует в еврокубках, достаточно квалифицированная, есть качественные дорогостоящие игроки, которые востребованы в Европе. У них очень широкая обойма игроков. Тактически во всех отношениях команда подготовлена. Отдельно бы отметил их козырь - стандарты, команда высокорослая, много забивает именно со стандартов. Думаю, "Осиек" - самый сложный соперник, который мог нам выпасть на этой стадии. Это будет для нас большим опытом, включая меня как тренера, игроков и всего клуба. 

- На внутренней арене ваша команда старается играть в комбинационном, атакующем стиле. Будете ли придерживаться этого направления в Лиге конференций или на таком уровне важнее результат?

- Болельщики и мы, конечно, в ожидании чуда, мы мотивированы. Но надо признать один факт - соперник может посадить тебя в оборонительную систему, за линию мяча, к этому надо быть готовым. Важно не допускать ошибки в переходных фазах с мячом, точно пасовать и обезопасить себя от контратак. И минимизировать стандарты, поскольку я уже говорил, как соперник опасен при их розыгрышах. Если мы сядем в оборону - это будет неправильно, но может так произойти, что соперник вынудит это сделать. 

Кроме того, мы лишились Дарко Зорича в игре с "Кайсаром" - это невосполнимая потеря для нас. Его опыт и скоростные качества необходимы для нас. Но посмотрим в день игры на его состояние, сможет ли он сыграть.  

Матч второго раунда квалификации Лиги конференций "Кызыл-Жар" - "Осиек" пройдет 21 июля на "Астана Арене". Начало встречи - 18:00. Ответная игра состоится 28 июля в Хорватии. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кызыл-Жар СК Лига конференций КПЛ

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