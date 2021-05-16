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"Мы хотели пойти навстречу клубу". Кенесов - о закрытии "Иртыша", премиальных от "Астаны" за победу над "Кайратом" и переходе в "Кайсар"

Также он рассказал о карьере в России.

"Мы хотели пойти навстречу клубу". Кенесов - о закрытии "Иртыша", премиальных от "Астаны" за победу над "Кайратом" и переходе в "Кайсар"
Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Воспитанник "Иртыша" Арман Кенесов в интервью Meta-ratings.kz рассказал о закрытии павлодарского клуба, переезде в Россию, уровне ФНЛ и провальном старте кызылординской команды.

Кенесов в 19 лет перебрался в "СКА-Хабаровск" из ФНЛ, однако в российском клубе нападающему молодежной сборной Казахстана закрепиться не удалось, и он на правах аренды вернулся в КПЛ, перейдя в кызылординский "Кайсар".

- Расскажи, как возник вариант с "Кайсаром".
- В "Хабаровске" я перестал попадать в состав. А я хотел играть и расти. Понимал, что там не буду получать игровое время. Думаю, я принял верное решение, вернуться в Казахстан, поближе домой. В этом плане я точно не ошибся.

- Какие еще были варианты, помимо "Кайсара"?
- Я знал последние их результаты, и конкретика была только от них. Долго не думал, посоветовался с близкими, этот вариант для меня был самым оптимальным. Но у меня еще есть контракт с Хабаровском, я хочу вернуться и доказать, в первую очередь, самому себе, что могу играть на этом уровне и достичь высоких результатов.

- Переход в Хабаровск. В довольно раннем возрасте ты уехал далеко.
- Тут даже не связана сила возраста. Просто охота была уехать из теплых условий, тем более после закрытия "Иртыша" я не хотел оставаться в Казахстане. Это очень больная тема не только для меня, для всех павлодарцев. Через две недели мне позвонил агент и сообщил о варианте в ФНЛ. Прогуглил, понял, что это очень далеко, но меня это не смутило. Я хотел играть, неважно где. Главным фактором было то, что это не казахстанский клуб. Хотел попробовать себя в другом чемпионате. Сейчас появилась такая тенденция, что казахстанские футболисты начали выходить из зоны комфорта и пробовать себя за рубежом.

- После закрытия "Иртыша" были предложения из Казахстана?
- Да, можно было остаться здесь, но я хотел уехать. Тем более тогда не было ясности с чемпионатом - то возобновляли, то останавливали его. А в России с этим было более-менее стабильно. Правда, я поехал туда очень поздно, пропустил все сборы команды. Но за счет индивидуальных тренировок они быстро поставили меня на ноги, за что я благодарен тренерскому штабу того времени. Они в меня поверили и ждали. В этом был большой плюс.

- Как ты переживал закрытие "Иртыша"?
- Мы не думали, что так случится. Мы хотели пойти навстречу клубу. Легионеры тоже готовы были добровольно уехать с заработанными деньгами. Они сами предлагали их отпустить, даже не пытались отсудить всю сумму. С местными игроками был разговор, что мы будем играть за меньшие деньги, чтобы сохранить клуб, и все были согласны. Это можно было сделать при желании, но, видимо, кому-то было удобно закрыть клуб.

- Были разговоры о том, что игроки не соглашались на понижение.
- Может, были единицы, но большинство шли навстречу. Они все понимали, даже сами говорили: "Что будет с детским футболом в Павлодаре, если не будет клуба? Нет клуба - у детей нет мечты". Раньше, если у нас была мечта попасть в "Иртыш", то сейчас дети тренируются, но играть негде.

- Ты попал в основу "Иртыша" в довольно раннем возрасте. Что ты тогда чувствовал?
- Для меня было шоком, когда Грозный позвал меня в основу в 2017 году. Тогда я понял, что можно играть на таком уровне. Затем сменился тренер - вместо Грозного пришел Димитров. Очень удивился, когда меня выпустили в старте в дебютной игре. Сам не понимал, что происходит, волновался. Тогда параллельно с основой играла молодежка, и я поначалу обижался. Думал, что я ни в молодежке не поиграю, ни в основе. Однако получилось так, что я дебютировал за взрослую команду, за что благодарен тренерскому штабу.

- С Димитровым был скандал в 2019 году. Его не запустили на стадион, чтобы руководить командой во время матча.
- Тут я ничего не могу сказать. Я не знаю всего, что было.

- Ты на связи с ним?
- Нет. Единственный из тренеров, с кем контактирую более-менее - это Милан Миланович. Это он открыл мне дорогу во взрослый футбол, дал большие возможности. При нем у нас была хорошая команда, дружная и боевитая. При нем мы тактически выиграли все матчи, проиграли только пару игр. Один из лучших матчей - с "Кайратом" - 5:0.

- Какие еще матчи ты запомнишь надолго?
- Безусловно, с "Кайратом" - тогда был праздник в Павлодаре. И все игры за "Иртыш" - лучшие воспоминания. Ну и самые главные игры - за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

- Каково это забить "Кайрату", при этом подарив досрочное чемпионство "Астане"?
- Мы не думали об "Астане" (улыбается). Мы бились за себя. Стыдно было за то, что шли так низко, что не подобает "Иртышу". Это один из клубов, который никогда не покидал высшую лигу. А сейчас остался только "Шахтер"… Очень обидно, что нет той команды. Но мы верим, что однажды "Иртыш" вернется, как это было с "Женисом". Для Павлодара, да и для всего Казахстана, это именитый клуб с богатой историей.

- Говорили, что "Астана" обещала премиальные за победу над "Кайратом" в том матче.
- Это все слухи. Как вы знаете, у нас любят запускать недостоверную информацию.

- В 20 лет решил переехать в Хабаровск. Расскажи о первых днях в России.
- В команде меня приняли очень тепло. Там очень хорошая и дружная атмосфера, я сразу почувствовал поддержку партнеров и тренерского штаба. По приезду мне сразу давали игровое время, это самое главное. Я за тем и ехал. Акклиматизации как таковой не было, я быстро адаптировался. Первые две недели мы играли в Москве. Может, этот фактор помог мне сразу влиться в коллектив. Играй мы сразу в Хабаровске, Калининграде, затем в Астрахани, возможно, были бы некоторые трудности из-за дальних перелетов.

- Сколько добирались на выездные игры?
- В октябре начались матчи дома, а затем на выезде. Было тяжеловато немного, когда добирались суммарно по 12 часов. Мы постоянно летали в Москву по 7 часов. А по нашему времени мы всегда играли поздно ночью. Не знаю, может, специально ставили так поздно, подстраиваясь под нас. Потому что в Хабаровске ставили очень рано, когда приезжали команды из Москвы и других городов.

- Нелегко, наверное, играть в футбол после полдня пути. Может, этот фактор помешал тебе полностью проявить себя в Хабаровске?
- Не сказал бы. Это только отговорки, все были в одинаковых условиях. Не думаю, что сейчас будут проблемы с этим. Сейчас время такое, есть разные аппараты, с помощью которых можно быстро восстановиться. Не думаю, что причина в этом, просто не получилось. Я всегда искал ошибку в себе.

- Что было тяжелее: лететь из Павлодара в Уральск или из Хабаровска в Москву?
- Конечно, в Москву. Но я особо разницы не видел. Не знаю, может, я привык к этому, у нас тоже дальние расстояния. Когда летали из Москвы до Хабары по 7 часов, мы только спали. Сначала пили таблетки разные, а потом это стало нормой для нас.

- Как тебе в целом Хабаровск? Какие там люди?
- Очень красивый город, мне понравился. Люди очень добрые. Болельщики приняли очень тепло, всегда поддерживали, за что я им благодарен. Надеюсь, я еще с ними встречусь и порадую их своей игрой.

- Что можешь сказать об уровне ФНЛ? Можно ли его сравнить с КПЛ?
- Там намного больше интенсивности, борьбы, меньше игр на технику. Люди бьются и зарабатывают очки. Они знают, что если ты не будешь биться, то тебе нечего там делать. В этом плане мне было немного тяжело, но потом я освоился. Может, поэтому тут мне стало намного спокойнее.

- В ФНЛ играет еще Рамазан Оразов.
- Да, жалко, что не встретились на поле. Я с ним на связи, созванивались, виделись в аэропорту. Но перед игрой он заболел, у него была еще дисквалификация. Жаль, что не приехал. Хотел, чтобы он намучился с этими перелетами (смеется).

- Ты еще мог встретиться с Зайнутдиновым в Кубке России.
- Я был на сборах, но не выходил на игры. Когда начал понимать, что Сергей Николаевич (Юран. - Прим.) не видел меня в составе, решил вернуться в КПЛ.

Когда встретились с ЦСКА, меня уже не было в команде. Так и не встретился с Бахой. Думаю, я принял правильное решение, нужно играть. Что ни делается - все к лучшему. Рад, что я здесь. Конечно, обидно, что показываем такие результаты. Но мы можем доказать свою состоятельность всем нашим доброжелателям и недоброжелателям.

- Как приняли тебя в "Кайсаре"? Что сказал Абильдаев?

- Очень хорошо. Только что прошел первые сборы с Хабаровском, а они только приехали. И я приступил ко вторым первым сборам, было тяжело. Приняли очень дружно. Не было никакой адаптации, я приехал к себе домой.

Тренер спросил, на какой позиции я чаще всего играл. Я тоже понимал, что тренер на меня рассчитывает. Когда в тебя верит не тренерский штаб, но и люди вокруг тебя, играть намного легче.

- Ты довольно универсален на поле. На какой позиции ты чувствуешь себя комфортнее?
- Сейчас мне комфортно играть слева в защите. Я не спал перед игрой, когда я впервые сыграл слева в защите, волновался. Тем более, это была игра с "Кайратом". Технические ошибки были, конечно, но сейчас к этому проще отношусь и работаю над ними.

- "Кайрат" тогда разгромил 3:0. Можно сказать, что удаление Нарзилдаева стало переломным моментом? И чего не хватает "Кайсару" в этом сезоне?
- С "Кайратом" мы играли хорошо, но пропустили гол в раздевалку. Может, этот фактор больше сыграл, чем удаление.

Конечно, обидно и стыдно за результат. В команде все переживают, нет равнодушных ребят. Но чего-то не хватает... Тренерский штаб делает все, указывает на наши ошибки. Мы работаем, чтобы показать достойную игру, мы обязаны выигрывать. "Кайсар" не должен находиться на таком месте. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками!

- Молодежной сборной Казахстана предстоит игра с Бельгией. Какие ожидания?
- Надеюсь, что Актобе будет в "желтой" зоне и на арену запустят болельщиков. Все знают актюбинских болельщиков. Помню, когда закрывался "Иртыш", со всего Казахстана писали и переживали за клуб, именно из Актобе было много сообщений. Этот город и местные болельщики очень импонируют мне. Это действительно один из самых футбольных городов Казахстана.

С Бельгией будет тяжело, да и группа у нас в целом весьма трудная. Но мы будем биться и показывать достойную игру. Мальчиками для битья мы точно не будем. Если ты выходишь на поле обреченным, уже думая о проигрыше, то смысла нет надевать майку сборной.

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Метки:
Кенесов Арман Россия Кайсар ФК Иртыш ФК Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2021

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