"Мяч сам залетел в ворота". Сейдахмет прокомментировал эффектный гол в матче "Аксу" - "Кайрат"

В своем интервью клубной пресс-службе полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет прокомментировал выездной матч второго тура КПЛ-2023, в котором его команда победила "Аксу" со счетом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сейдахмет отметившийся в этой встрече эффектным голом, рассказал, кому команда посвятила победу.
- Еркош, с победой! Твои комментарии по игре.
- Спасибо! Игра была очень интересной. Очень рады этой победе. Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Приложим все усилия, чтобы побеждать и в следующих матчах.
- Что сказал тебе тренерский штаб перед выходом на поле?
- Когда я выходил на замену, тренер сказал мне, что нужно забить гол и играть с головой. Считаю, что выполнил тренерскую установку.
- Ты забил красивый гол. Как принял решение нанести удар с такой дистанции?
- В мыслях ничего такого не было. В момент, когда получил передачу от Антона Крачковского, впереди не было открытых партнеров. Поэтому решил пробить сам. По воле Всевышнего, мяч сам залетел в ворота.
- Ты давно не забивал с игры. Как этот гол поможет тебе психологически?
- Я очень хорошо готовился к этому сезону. На учебно-тренировочных сборах мне удалось забить шесть мячей, и это принесло свои плоды. Свой первый гол забил уже во втором туре. Считаю, что в этом году покажу хороший результат.
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