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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола

Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола
©transfermarkt

В чемпионате Казахстана появилось несколько дорогостоящих легионеров, и они потенциально могут стать звездами будущего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о миллионных новобранцах в "Астане" и "Ордабасы" , а также о новом лидере "Каспия".  

Заметим, что ниже указана рыночная стоимость игроков по данным transfermarkt. Среди них исключительно те футболисты, которые впервые сыграют в чемпионате Казахстана. 

Дембо Дарбо, 2,5 миллиона евро, "Астана" 

Для защиты чемпионского титула КПЛ и возвращения еврокубков в столицу "Астана" подписала форварда сборной Гамбии Дембо Дарбо. Сейчас 24-летний нападающий является самым дорогим игроком во всем чемпионате Казахстана. Оправдает ли Дарбо свой ценник и сможет ли он стать новым Патриком Твумаси для "Астаны" - узнаем совсем скоро. 

Бобур Абдухоликов, 1 миллион евро, "Ордабасы" 

В масштабной трансферной кампании "Ордабасы" подписание Абдухоликова выглядит даже более статусным, чем Бауыржана Исламхана. Все-таки в лиге давно не появлялось нападающего, который приходил со званием лучшего бомбардира зарубежного чемпионата (пусть и белорусского). Игрок сборной Узбекистана способен преобразовать весь креативный потенциал "Ордабасы" в бесчисленное количество голов. 

Фабьен Урега, 450 тысяч евро, "Астана"

И еще один серьезный актив "Астаны" в атаке. Урега сверкнул за "Жальгирис" в еврокубках и располагает опытом игры во французской Лиге 2. По информации литовских СМИ, "Астана" даже заплатила за переход вингера, правда, цена вышла ниже той рыночной, а именно 150 тысяч евро. 

Вилюс Арманавичюс, 450 тысяч евро, "Каспий"

Еще один крайне интересный игрок, пришедший из чемпионата Литвы. Амбиции "Каспия" в этом году рассчитаны на попадание в еврокубки. Чтобы решать такие задачи, клуб из Актау активно поработал на рынке и значительно усилил среднюю линию. Арманавичюс может стать открытием нового сезона КПЛ и раскрыться в качестве ключевого игрока в построениях Кахабера Цхададзе. 

Мамаду Мбодж, 450 тысяч евро, "Ордабасы" 

Защитник из Сенегала провел пару лет в сербской "Црвене Звезде", брал титулы в Литве и Азербайджане, а также сыграл 28 матчей в еврокубках. Исходя из такого бэкграунда, можно предположить, что именно Мбодж станет ведущим защитником в тройке центрбеков, даже несмотря на присутствие таких игроков, как Сергей Малый и Темирлан Ерланов. 

 

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Астана ФК Ордабасы ФК Каспий

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