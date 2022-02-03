Минимум практики, максимум денег. Нужен ли клубам КПЛ бывший форвард "Кайрата"?

В 2019 году Адеринсола Эсеола выдал, возможно, лучший сезон в карьере и был движущей силой "Кайрата". Но спустя три года многое изменилось. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что случилось с украинским форвардом и будет ли он полезен казахстанским клубам.

В мае прошлого года Эсеола был переведен в молодежную команду "Кайрата", а затем и вовсе продан. В 2020 году форвард проиграл конкуренцию Абату Аймбетову, а в сезоне-2021 он уже котировался ниже Артура Шушеначева, который только набирал ход.

В итоге украинец нашел новый клуб, вернувшись в родной чемпионат. Однако и в "Ворскле" почти сразу что-то пошло не так. Он принял участие лишь в двух матчах, суммарно отыграв 23 минуты. Уже в середине августа главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов публично раскритиковал игрока:

"Честно, не очень доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но на тренировках... Это даже не хочется говорить".

Эсеола ни разу не попал в заявку "Ворсклы" осенью, и на это отреагировал его агент Александр Панков:

"Ситуация очень простая. У нас, к сожалению, в Украине есть тренеры, которые не соответствуют уровню и квалификации нашего чемпионата. Мы же все говорим о стремлении к повышению уровня УПЛ.

Тренер, который приглашал футболиста на примере этого (Эсеолы. - Прим.). Клуб, который финансируется заводом, заплатил деньги, и через две недели тренер говорит, что мне этот футболист не нужен - он не несет никакой ответственности. Если бы я был на месте генерального директора клуба, давшего самую большую зарплату игроку в команде, заплатившего за трансфер... 8 лет "Ворскла" не платила за переходы, и футболист не играет. Значит - спрос с тренера. Но, так как команда идет на третьем месте, какие могут быть вопросы?".

Получается, что дважды подряд от Эсеолы отказались клубы, причем из разных стран, абсолютно разные тренеры, руководство.

С 2019 года украинец и близко не показывал ту результативность, которая была ранее. Ощущение, что игрок просто потерял мотивацию и пока не может перезапустить карьеру, хотя ему всего лишь 30 лет.

Уже сейчас активно говорят о том, что Эсеола может вернуться в Казахстан. При этом, когда форвард еще находился в "Кайрате", но потерял место в старте, на него был спрос со стороны других клубов КПЛ, однако сам игрок не хотел покидать комфортный Алматы.

После двух расставаний, где инициатива разрыва исходила именно от клубов, будущая команда Эсеолы, безусловно, рискует. К ним приедет футболист с непростым характером, низкой результативностью в последние пару лет и, возможно, большими запросами по личному контракту.