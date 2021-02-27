Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Метался между "Кайратом" и "Жетысу", а нашел себя в "Актобе". Экс-игрок молодежной сборной готовится к КПЛ-2021

Он выиграл первую лигу в сезоне-2020.

Метался между "Кайратом" и "Жетысу", а нашел себя в "Актобе". Экс-игрок молодежной сборной готовится к КПЛ-2021
Рифат Нурмугамет. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Атакующий игрок "Актобе" Рифат Нурмугамет продлил контракт с клубом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере воспитанника "Кайрата" и делает вывод о том, что бывший представитель молодежной сборной Казахстана обрел свою команду.

Для 24-летнего игрока это третий клуб в профессиональной карьере. Ранее, помимо собственно "Кайрата", Нурмугамет играл в "Жетысу". Перемещения по маршруту Алматы - Талдыкорган получились у него револьверными и затянулись на три года.

В главной команде "Кайрата" дебютировал в 2014 году. А до этого перспективный футболист выступал в турнире дублеров. Правда, на взрослом уровне в первый год ему удалось появиться на поле три раза - один матч в КПЛ и два в Кубке Казахстана.

В сезонах 2015 и 2016 годов снова считанное количество раз появился на поле - совокупно три матча в Кубке страны. Конечно, молодому игроку вот так сходу выиграть конкуренцию в атаке алматинцев, где в то время солировали Жерар Гоу, Сито Риера, Исаэль и пришедший в "Кайрат" реанимировать свою карьеру Андрей Аршавин, было крайне непросто. 

Поэтому в начале 2017 года молодой футболист был отдан в аренду "Жетысу". Цвета талдыкорганского клуба защищал на протяжении двух сезонов - 2017 и 2018. За это время во всех турнирах Нурмугамет провел 34 матча и забил пять мячей.

Перед сезоном-2019 получил шанс закрепиться в "Кайрате". Но уже в середине года вновь был отдан в аренду семиреченцам. За алматинскую команду он провел один поединок в КПЛ, забив гол в ворота "Тараза" в стартовом туре чемпионата.

Дальше у него дело не пошло - Нурмугамет утешился шестью встречами за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.

В "Жетысу" также не блистал - всего одна игра в КПЛ-2019.

В начале 2020-го вновь присоединился к "Кайрату" и даже съездил на сборы с алматинцами. Но перед самым началом чемпионата перешел в "Актобе".

В первой лиге сезона-2020 экс-"кайратовец" провел 12 встреч, забил два гола и сделал один ассист. Вместе с "Актобе" стал победителем своей конференции и вышел в КПЛ.

Продление контракта с "красно-белыми" можно расценивать как то, что Нурмугамет наконец-то нашел свой клуб. В отличие от попыток закрепиться в "Кайрате", когда он, пребывая в глубоком запасе, отдавался в аренду, в "Актобе", футболист провел полноценный сезон и в КПЛ-2021 будет бороться за место в основе одного из самых интересных коллективов с точки зрения подбора игроков.

Фото: ФК "Жетысу"©

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Аршавин Андрей Первая лига Казахстана Жетысу ФК Тараз ФК Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:59
Футбол

Клуб КПЛ продлил контракт с бывшим вратарем "Кайрата"
Сегодня
10:00
Футбол

"Жетысу" проиграл последний матч на сборах призеру чемпионата Узбекистана
Сегодня
07:43
Футбол

Метался между "Кайратом" и "Жетысу", а нашел себя в "Актобе". Экс-игрок молодежной сборной готовится к КПЛ-2021
Сегодня
00:14
Футбол

11 сезонов в Казахстане и почти 300 матчей. Самый возрастной игрок КПЛ продлил контракт с "Актобе"
Вчера
23:20
Футбол

Стабильность, желание расти и доверие Шпилевского. Чего ожидать от Алыкулова в КПЛ-2021?
Вчера
22:31
Футбол

Игрок "Урала" забил за клуб КПЛ в матче с упущенной победой над призером европейского чемпионата
Вчера
22:13
Футбол

Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб
Вчера
21:47
Футбол

Покатилов и другие. Клуб КПЛ продлил контракты с пятью футболистами
Вчера
20:01
Футбол

"Снижение бюджетов приведет к развалу". Кумыков - о сборной Казахстана, Исламхане и уровне КПЛ
Вчера
18:00
Футбол

Перезагрузка состава, новые экономические реалии и критика Стойлова. "Астана": превью к сезону
Вчера
16:58
Футбол

КФФ наградила лучшего вратаря мира из сборной Казахстана и подарила чапан
Вчера
16:07
Футбол

Клуб КПЛ подписал контракты с восемью игроками. Среди них есть футболисты из сборной Казахстана и Франции
Вчера
15:27
Футбол

"Кайсар" сообщил о переходе бывшего форварда юношеской сборной Черногории
Вчера
14:29
Футбол

Прямая трансляция дебютного матча футболистов сборной Казахстана в премьер-лиге России
Вчера
10:46
Футбол

Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ
Вчера
09:15
Футбол

"Актобе" продлил контракты с шестью футболистами
Вчера
07:44
Футбол

Выступавший в чемпионате России футболист казахстанской "молодежки" перешел в клуб КПЛ
25 февраля
23:55
Футбол

Воспитанник "Кайрата" выбрал новый клуб
25 февраля
23:33
Футбол

Один из старожилов клуба и рекордсмен сборной. Почему Наджарян должен стать лидером "Шахтера"
25 февраля
23:12
Футбол

Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?
25 февраля
22:50
Футбол

"Кызыл-Жар СК" выдал матч с двумя пенальти, автоголом и упущенной победой на 90-й минуте
25 февраля
22:19
Футбол

Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста
25 февраля
21:00
Футбол

Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча
25 февраля
20:13
Футбол

"Актобе" лишился нового вратаря из-за команды Зайнутдинова
25 февраля
19:00
Футбол

Тренер "Ордабасы" рассказал о разбалансированности команды и травме российского защитника
25 февраля
18:36
Футбол

Чемпион Казахстана, игрок сборной и адаптированность к КПЛ. Почему оправдана ставка на выходцев из чемпионата Беларуси
25 февраля
18:02
Футбол

Казахстанские футболисты помогли "Атырау" обыграть украинский клуб на сборах в Турции
25 февраля
17:19
Футбол

Потеряли Гуральски, укрепили атаку, отпустили Сейдахмета и Тунгышбаева. "Кайрат": превью к сезону
25 февраля
16:55
Футбол

"Шахтер" подписал экс-форварда молодежной сборной Украины
25 февраля
16:06
Футбол

"Астана" с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика