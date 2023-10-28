Матчи заключительного тура чемпионата Казахстана пройдут без зрителей

В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим на шахте имени Костенко в Караганде, передают Vesti.kz.

В этот день запланированы шесть матчей 26-го тура чемпионата Казахстана, все они пройдут без зрителей. Об этом информирует в своем телеграм-канале бывший спортивный директор "Актобе" Асхат Калжанов. Также решением ПФЛК все матчи начнутся с минуты молчания.

В заключительном туре КПЛ пройдут следующие встречи: "Кызыл-Жар" - "Кайсар", "Атырау" - "Кайрат", "Аксу" - "Тобол", "Каспий" - "Ордабасы", "Шахтер" - "Астана" и "Актобе" - "Жетысу".

Отметим, что чемпионом Казахстана в этом сезоне досрочно стал "Ордабасы". "Каспий" и "Аксу" вылетели в первую лигу, третья команда, которая покинет высший дивизион будет определена, завтра, 29 октября.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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