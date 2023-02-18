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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом

Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом
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Костанайский "Тобол" на предсезонных сборах провел товарищеский матч с дублем московского "Спартака", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу костанайского клуба. Все мячи были забиты во втором тайме. "Тобол" вышел на эту игру в следующем составе: Акмурзин, Жакупов, Габарев, Семченков, Чесноков, Галым, Кульпеисов, Ермекбаев, Сульич, Байжанов, Жумашев.

Сегодня, 18 февраля, костанайцы проведут еще одну встречу. В 20:30 по времени Астаны "Тобол" сыграет с харьковским "Металлистом".

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Тобол ФК Казахстан Спартак Москва

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