Матч КПЛ "Шахтер" - "Актобе" пройдет без зрителей

Матч 18-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу между "Шахтером" и "Актобе" пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба карагандинского клуба. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Карагандинской области, связанной с ростом заболеваемости Covid-19, матч 18-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана между футбольными клубами "Шахтер" и "Актобе" пройдет 27 июня на стадионе "Шахтер" без присутствия зрителей", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, что по итогам 17 туров КПЛ "Шахтер" занимает 12-е место из 14 команд, а "Актобе" - десятое.
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