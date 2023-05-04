Матч "Астаны" в КПЛ перенесли из-за Лиги чемпионов

Гостевой матч "Астаны" против "Мактаарала" в КПЛ вместо августа будет сыгран в мае, сообщается на сайте ПФЛК. В Профессиональной футбольной лиге приняли обращение столичного клуба, который попросил о переносе игры из-за участия в Лиге чемпионов.
"Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана", связанное с участием клуба в квалификации Лиги чемпионов, и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Мактаарал", приняла решение о переносе матча XIX тура чемпионата Казахстана "Мактаарал" - "Астана" с 12 августа на резервную дату 10 мая 2023 года", - говорится в сообщении лиги.
Напомним, "Астана" является чемпионом КПЛ-2022. В нынешнем сезоне она идет на втором месте, с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.
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