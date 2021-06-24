Марин Томасов установил рекорд "Астаны"

Полузащитник "Астаны" Марин Томасов стал лучшим бомбардиром клуба в казахстанской премьер-лиге, сообщает KazFootball.kz.
33-летний хорват оформил дубль в матче 16-го тура против "Атырау" (2:0). Второй мяч стал для него 50-м в КПЛ.
Свой первый гол Томасов забил 9 сентября 2017 года в ворота "Атырау", причем в той игре он также оформил дубль.
Всего в КПЛ хорват сыграл за "Астану" 104 матча и забил 50 мячей.
Лучшие бомбардиры "Астаны" в КПЛ:
1. Марин Томасов – 50 мячей (104 матча);
2. Патрик Твумаси – 48 мячей (123 матча);
3. Танат Нусербаев – 46 мячей (151 матч);
4. Джуниор Кабананга – 31 мяч (77 матчей);
5. Фокси Кетевоама – 26 мячей (109 матчей);
6. Роман Муртазаев – 25 мячей (109 матчей).
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