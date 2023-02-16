Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ

Наблюдая за трансферной активностью ведущих клубов чемпионата Казахстана, мы порой упускаем интересные сделки в командах поскромнее. Корреспондент Vesti.kz восполняет пробел и рассказывает о тех новичках, которые способны удивить и ярко показать себя в будущем сезоне.

Артур Мурза, полузащитник, 22 года, "Аксу"

Креативный украинский хавбек уже выступал в КПЛ, в прошлом году он засветился в "Кызыл-Жаре". Но тогда он не отметился результативными действиями и быстро покинул лигу, хотя его котировал Али Алиев.

Спустя полгода Мурза вновь оказался в Казахстане, только на сей раз в "Аксу". Выбор не случаен, ведь в павлодарском клубе главным тренером тоже является украинец Руслан Костышин.

На сборах Артур уже сыграл несколько ярких матчей, и в креативной группе игроков "Аксу" он может стать очень заметным персонажем. Возраст, школа и хорошее окружение могут помочь Мурзе по-настоящему громко заявить о себе.

Якоб Новак, полузащитник, 24 года, "Атырау"

Не совсем типичный трансфер для КПЛ, ведь довольно редко встретишь словенца, да и еще в таком возрасте в нашем чемпионате. У Новака любопытный бэкграунд, он вызывался в молодежную сборную Словении, провел больше 100 матчей в родной лиге, а также еще сезон отыграл в первой лиге Турции.

Статный центрхав может стать открытием не только в команде Владимира Жуковского, но и во всей КПЛ, тем более что рядом с ним будут играть уже опытные Александр Нойок и Игорь Стасевич.

Вилюс Арманавичюс, полузащитник, 27 лет, "Каспий"

Ориентир казахстанских клубов на литовский рынок с каждым годом усиливается, и нельзя сказать, что это плохо. По соотношению цена - качество многие легионеры из Литвы показали себя в Казахстане очень солидно. Арманавичюс может войти в этот список, по крайней мере у него есть все предпосылки для этого. Новичок "Каспия" в прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Литвы. Помимо впечатляющей статистики для центрального полузащитника (19 результативных действий в 31 матче), Вилюс являлся капитаном команды и вызывался в сборную Литвы.

Лука Имнадзе, вингер, 25 лет, "Кызыл-Жар"

В клубе Григория Лория невозможно обойтись без грузинских легионеров. Имнадзе идет уже на третий сезон в Казахстане, но на сей раз он сменил "Акжайык" на "Кызыл-Жар". В команде Али Алиева обновились многие позиции, в том числе в атаке. Имнадзе способен прогрессировать и раскрыться гораздо ярче, ведь потенциал у парня точно есть, но пока ему не хватает стабильности. Да, Лука совсем другой по сравнению с ушедшим Элгуджей Лобжанидзе, но не исключено, что он будет столь же эффективен в рамках тактических построений "Кызыл-Жара"

Мухаммеджан Сейсен, вратарь, 24 года, "Ордабасы"

С одной стороны, довольно странно видеть в одной команде сразу двух актуальных вратарей сборной Казахстана. Но логика в решении "Ордабасы" такова, что они хотят вывести Бекхана Шайзаду из зоны комфорта и создать ему конкуренцию. Сейсен в этом смысле почти идеальный кандидат. Нельзя сказать, что он фаворит в намечающейся борьбе за место в основе, но как минимум у них равные шансы с Шайзадой, поэтому их футбольное соперничество очень интригует.

Фото: КФФ©, nzs.si©, Lrytas.lt©, ФК "Аксу"©, ФК "Кызыл-Жар"©





Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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