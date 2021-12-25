Лучшего защитника КПЛ-2021 отказались подписать в России

Сразу два российских клуба ФНЛ, которым были предложены услуги защитника сборной Казахстана Сергея Малого, отказались от возможности его подписать, сообщает Meta-ratings.kz.

"31-летний Малый завоевал приз Сеильды Байшакова - звание лучшего защитника прошедшего чемпионата. Он был важной частью сильнейшего клуба сезона - "Тобола". В его активе 25 матчей и 3 гола в КПЛ. Костанайцы желают сохранить лидера своей обороны и на следующий год. Но Малый все же предпринял попытку трудоустроиться в России.

Однако интерес к основному игроку сборной Казахстана в РПЛ и ФНЛ оказался крайне невысоким.

Его услуги были предложены лидерам первого дивизиона России, однако "Оренбург" и "Торпедо" отказались от защитника. Причина в обоих случаях одна - слабые скоростные качества Малого. При этом в обоих клубах отмечают, что в плане опыта и мастерства защитник мог усилить оборону этих команд. Но они предпочитают искать игроков моложе и быстрее", - говорится в сообщении.