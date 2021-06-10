Лория и Тихонов встретились с акимом

Сегодня, 10 июня, состоялась встреча акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова с главным тренером "Астаны" Андреем Тихоновым и генеральным директором футбольного клуба Давидом Лория.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе новый вид формы, в которой игроки будут выступать в чемпионате страны.

"Крупные спортивные объекты делаем открытыми и доступными для наших детей. Подобные знаковые спортивные сооружения должны быть не только площадками для проведения чемпионатов/игр и тренировок спортсменов, но и местом проведения занятий для наших школьников. Это благоприятно скажется на качестве их тренировок, также придаст еще больший стимул нашим юным жителям. Ведь тренироваться они будут в зданиях, где на спортивном небосклоне зажигается имя не одной звезды.

Для создания условий ремонтируем наши спортивные учреждения. К примеру, в этом году провели работы на стадионе "Астана-Арена". Модернизировали дренажную систему, ирригационную систему (раньше поле поливали вручную из шланга), также теперь газон соответствует стандартам FIFA, проведен текущий ремонт раздевалок. Кроме того, пустующие помещения в зданиях необходимо использовать рационально. Так, на базе стадиона "Астана-Арена" открыли зал боевых искусств.

С главным тренером футбольного клуба "Астана" Андреем Тихоновым и гендиром ФК "Астана" Давидом Лория обсудили дальнейшие планы сотрудничества, проведение тренировок наших детей на базе стадиона, в том числе новый вид формы футбольного клуба, в которой спортсмены будут выступать на внутреннем чемпионате.

Также мы отремонтировали надувной футбольный корт. Детско-юношеской спортивной школе по велоспорту и сборной команде по стрельбе выдали дополнительный спортивный инвентарь. Наша задача - поддерживать наши детско-юношеские спортивные школы, федерации и приобщать жителей к ведению здорового образа жизни, приобщению к спорту.

По поручению Главы государства для развития и приобщения горожан к массовому спорту также строим парки, скверы, дворы, новые спортивные комплексы. В текущем году построим 150 дворов и 40 общественных пространств. Все они будут многофункциональными", - отметил Кульгинов.

Напомним, что после 14 туров "Астана" с 34 очками лидирует в таблице. Ближайший матч столичный клуб проведет на своем поле с "Тоболом" 13 июня.

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