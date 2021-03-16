Лидеры "Астаны" Барсегян и Томасов получили травмы

Футболисты "Астаны" приступили к подготовке к матчу второго тура чемпионата Казахстана против актауского "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
В тренировках по причине травм, полученных в выездной игре против туркестанского "Турана" в 1-м туре, не принимают участия два ведущих игрока "Астаны" – Тигран Барсегян и Марин Томасов.
Напомним, матч "Астана" - "Каспий" состоится 19 марта на стадионе "Астана Арена".
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