Лидер КПЛ нацелился на игрока европейской сборной

Защитник сборной Беларуси Максим Володько может продолжить карьеру в "Актобе", сообщает телеграм-канал "Ухо".
Футболист БАТЭ в ближайшее время может покинуть клуб.
Значительную часть карьеры он провел в борисовском клубе и его молодежной команде, уходя на один сезон СКВИЧ, а также три сезона игрок выступал в России за тульский "Арсенал" (2018/19 и 2019/2020), а также "Тамбов" (2020/21).
В этом сезоне Володько сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
29-летний Володько с 2014 года выступает за сборную Беларуси. За национальную команду он провел 33 матча и забил два гола.
"Актобе" на данный момент лидирует в КПЛ.
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