Лидер "Кайрата" объяснил свой переход в клуб РПЛ

Камерунский защитник Маки Баньяк поделился эмоциями от перехода в футбольный клуб "Нижний Новгород" из алматинского "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он арендован российским клубом до июня 2023 года.

"Мы выбрали этот клуб, потому что они проявили реальный интерес. Я уважаю РПЛ, потому что это конкурентоспособная лига. Для меня главная идея заключалась в том, чтобы снова выступать на самом высоком уровне, поскольку у меня есть потенциал и желание сделать это.

Я вообще не боялся ехать в Россию. Хочу лучшего для себя и своей семьи, поэтому решил, что это хороший вызов для моей карьеры", - приводит слова Баньяка Sport24.

Баньяк - воспитанник "Барселоны", в системе каталонского клуба находился в период 2012-2016 годов. В его карьере значатся такие клубы, как словенская "Олимпия" (Любляна), австрийская "Адмира Ваккер", испанский "Реал Сарагоса". За сборную Камеруна сыграл четыре матча.

"Нижний Новгород" идет на 12-м месте в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 17 матчах. Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа нижегородский клуб в гостях сыграет с "Зенитом".

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы