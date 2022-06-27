Лидер "Кайрата" объяснил потерю очков в матче КПЛ

Лидер "Кайрата" Хосе Канте объяснил ничейный результат в матче 15-го тура КПЛ против "Тараза", информирует пресс-служба алматинцев.

"Первый тайм получился очень интенсивным. Мы играли лучше соперника, были очень подвижны и демонстрировали хорошую игру. Во второй половине мы потеряли в интенсивности и возможно даже немного расслабились. Нам нужно было дожимать соперника. В целом получилась отличная, зрелищная игра, но мы не довольны ничейному результату", - сказал Канте.

Напомним, матч в Таразе завершился со счетом 1:1. Перед этим матчем у "Кайрата" было две победы, а у жамбыльцев два поражения. "Тараз" набрал 22 очка и занимает четвертое место, у "Кайрата" 20 баллов и восьмая строчка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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