Лидер "Кайрата" объяснил потерю очков в матче КПЛ

Лидер "Кайрата" Хосе Канте объяснил ничейный результат в матче 15-го тура КПЛ против "Тараза", информирует пресс-служба алматинцев.
"Первый тайм получился очень интенсивным. Мы играли лучше соперника, были очень подвижны и демонстрировали хорошую игру. Во второй половине мы потеряли в интенсивности и возможно даже немного расслабились. Нам нужно было дожимать соперника. В целом получилась отличная, зрелищная игра, но мы не довольны ничейному результату", - сказал Канте.
Напомним, матч в Таразе завершился со счетом 1:1. Перед этим матчем у "Кайрата" было две победы, а у жамбыльцев два поражения. "Тараз" набрал 22 очка и занимает четвертое место, у "Кайрата" 20 баллов и восьмая строчка.
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