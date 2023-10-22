Лидер "Актобе" рассказал о трансфере игрока сборной Казахстана в Турцию

Капитан "Актобе" Дмитрий Шомко прокомментировал интерес к нападающему западно-казахстанского клуба Максиму Самородову со стороны турецкого клуба "Трабзонспор".

"Заиграл бы Максим в Турции? Конечно, без сомнений вообще. Почему бы и нет? Бактиер же поехал туда, ничего страшного, Максима тоже надо отправлять", – цитирует Шомко meta-ratings.kz.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Трабзонспора" Абдуллах Авджи заинтересован в трансфере форварда сборной Казахстана.

В частности, Авджи следил за 21-летним Самородовым в между сборными Дании и Казахстана (3:1) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

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