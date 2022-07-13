Лидер "Актобе" и бунтарь "Астаны". Как французские легионеры зажигают в КПЛ

Французское направление в трансферных списках казахстанских клубов появилось всего несколько лет назад, но сейчас обрело масштаб и влияние. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболисты из этой страны удачно адаптировались в КПЛ.

Уго Видемон, "Актобе", 13 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Уроженец Марселя уверенно идет в фаворитах на звание лучшего игрока всего чемпионата. Видемон показал целую россыпь атакующих качеств и тащил "Актобе" даже в сложную, турбулентную весну. После прихода в "Актобе" Андрея Карповича в команде наладились атакующие механизмы, и это лишь помогло Уго проявить себя еще ярче. В последних трех матчах КПЛ у Видемона пять результативных действий! "Актобе", благодаря победной серии, вышел в лидеры чемпионата.

Жереми Манзорро, "Астана", 14 матчей, 3 ассиста

Миниатюрный полузащитник уже четвертый год выступает в Казахстане, и его можно назвать одним из самых интересных легионеров во всей лиге. У Манзорро крайне непростой характер, что доказывают конфликты, которые у него случались в нескольких казахстанских клубах, включая "Шахтер" и "Астану". В столичном клубе француз, как известно, что-то не поделил с Исламбеком Куатом, в итоге казахстанца отстранили от основы.

Но если говорить исключительно об игровых качествах Манзорро, безусловно, его техническое оснащение и креативные решения бросались в глаза на всех этапах карьеры в Казахстане. Сейчас в "Астане" Срджан Благоевич трансформировал француза из вингера в игрока центра поля (восьмого номера). Манзорро - один из ключевых игроков по части продвижения мяча в атаку. Хотя с точки зрения главных атакующих показателей Жереми сбавил, у него три ассиста, однако это скорее лишь подчеркивает его иную роль в "Астане", ведь столичный клуб при этом забивает достаточно.

Биллал Себаихи, "Махтаарал", 8 матчей, 3 гола, 1 ассист

Еще один техничный и малогабаритный вингер из французской футбольной школы. Себаихи сверкнул в 2020 году за "Каспий", а затем на год отлучился в румынский "Херманнштадт" (там не совсем получилось, 11 матчей, ни одного результативного действия).

В этом году левоногий вингер вернулся в КПЛ, его подхватил скромный "Махтаарал", который остро нуждался в атакующих игроках.

Себаихи оправдал надежды. В тех матчах, где он забивал и ассистировал, "Махтаарал" как минимум не проигрывал.

Шафик Тигруджа, "Каспий", 11 матчей

Этнический алжирец был одним из лидеров "Каспия" при Срджане Благоевиче, а затем стал одним из немногих легионеров, которого сохранили в Актау после смены тренера.

Тигруджа - стабильный, контролирующий опорник с левой рабочей ногой. Игроков центра поля с такими характеристиками в КПЛ немного (именно левоногих).

Возможно, как раз отсутствие легионера из Франции в последних трех матчах КПЛ отразилось на результатах "Каспия" - команда не набрала ни одного очка в этих играх.

Абдель Ламанж, "Шахтер", 4 матча

Единственный исключительно оборонительный игрок из этого списка. Ламанж выступает в Казахстане уже достаточно долго и, что самое важное, на стабильно качественном уровне. С 2016 года центрдеф лишь раз покидал лигу - уезжал на сезон в Румынию.

Вернувшись в "Шахтер" в прошлом году, защитник вновь неплохо себя показал, но этот сезон для него можно назвать аномальным за весь период в КПЛ.

Ламанж суммарно сыграл в 2022 году всего 121 минуту и при этом умудрился заработать еще и удаление. Но основная проблема - игрока беспокоят травмы.

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Каспий"©, ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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