Легионер за миллион евро покинул "Астану"

Либерийский легионер "Астаны" Мохаммед Камара возвращается в турецкий "Хатайспор", сообщает Fotomac.com.tr.

Столичный клуб не стал активировать опцию выкупа легионера за миллион евро, после чего он вернулся в турецкий клуб.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Камара оценивается в 1,4 миллиона евро. В составе "Астаны" в двух матчах он суммарно сыграл 101 минуту.