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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Легионер за миллион евро покинул "Астану"

Легионер за миллион евро покинул "Астану"
©ФК "Кайрат"

Либерийский легионер "Астаны" Мохаммед Камара возвращается в турецкий "Хатайспор", сообщает Fotomac.com.tr.

Столичный клуб не стал активировать опцию выкупа легионера за миллион евро, после чего он вернулся в турецкий клуб.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Камара оценивается в 1,4 миллиона евро. В составе "Астаны" в двух матчах он суммарно сыграл 101 минуту.

 

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Метки:
Астана ФК Футбольные трансферы КПЛ

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