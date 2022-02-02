Легионер определился со своим будущим после ухода из клуба КПЛ

Черногорский футболист Бранислав Янкович продолжит карьеру на родине в команде "Будучность". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Подгорицы.

Контракт подписан до 1 июня 2023 года.

Предыдущий сезон Янкович провел за "Туран", в 22 матчах КПЛ результативными действиями не отметился.

29-летний полузащитник в свое время вызывался в юношескую и молодежную сборные своей страны. Также на счету имеет девять игр за национальную команду, в которую вызывался в период 2014-2020 годов.

"Будучность" в нынешнем сезоне идет на третьем месте из десяти, набрав 32 очка в 19 матчах.