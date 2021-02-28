"Кызыл-Жар СК" просматривает двух футболистов

ФК "Кызыл-Жар СК" проводит просмотр еще двух футболистов, сообщает его пресс-служба. Петропавловский клуб до сих пор находится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Состав команды могут пополнить казахстанец Алтынбек Сапаров и Валерий Каршакевич из Беларуси.

"Воспитанник атырауской школы футбола Алтынбек Сапаров пребывает на берегах Босфора в составе нашей команды. Алтынбек провел два последних сезона в составе "Окжетпеса". Проведя за кокшетауцев в общей сложности 32 матча, 23 игры в 2019-м и девять в прошлом розыгрыше чемпионата. Сапаров играет на позиции опорного полузащитника.

В расположении клуба находится белорусский защитник Валерий Каршакевич. Прошлый сезон Валера провел в "Таразе", сыграв в 19 матчах из 20 возможных", - говорится в сообщении клуба.

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