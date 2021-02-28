"Кызыл-Жар" подпишет опытного казахстанского вратаря

Казахстанский вратарь Алмат Бекбаев станет игроком "Кызыл-Жар СК", сообщает Meta-ratings.kz.
Отмечается, что клуб из Петропавловска этой зимой уже оформил ряд заметных трансферов, получив хорошо зарекомендовавших себя в КПЛ черногорца Дарко Зорича и бразильца Данило Алмейду. Подписание же Бекбаева усилит вратарскую линию северян.
Последние два года голкипер провел в талдыкорганском "Жетысу", где был капитаном команды. В межсезонье мог перейти в "Туран", который является новичком КПЛ.
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