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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кыргызский Месси" и конкурент Покатилова. Известные игроки КПЛ, осевшие в запасе

"Кыргызский Месси" и конкурент Покатилова. Известные игроки КПЛ, осевшие в запасе
©ФК "Кайрат"

Стартовый этап чемпионата Казахстана уже пройден, и для некоторых игроков персонально он сложился неудачно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто вряд ли рад своему положению, даже находясь в большой команде КПЛ. 

Гулжигит Алыкулов, "Кайрат", в КПЛ-2023 - 6 игр (206 минут), 1 гол, 1 ассист 

Вингер сборной Кыргызстана продолжает испытывать проблемы с игровой практикой. Зимой Алыкулов не смог найти подходящий вариант, хотя имел желание сменить обстановку. 

Любопытно, что Алыкулов ярко начал сезон, вышел в основе в матче с "Атырау", забил и отдал голевую передачу, но с каждым туром его время на поле уменьшалось. 

На данный момент Гулжигит проигрывает конкуренцию Вячеславу Швыреву, и пока нет никаких предпосылок, что ситуация поменяется. Если сезон Алыкулова пройдет в таком же ритме, то, вероятно, это его последний год в Алматы, ведь контракт с "Кайратом" завершается в декабре. 

Мирослав Лобанцев, "Актобе", в КПЛ-2023 - 0 игр 

Пожалуй, у "Актобе" сильнейшая вратарская линия в лиге, ведь в команде два голкипера практически одного уровня. Однако Стас Покатилов остается первым номером "красно-белых" и оставляет в запасе своего конкурента Мирослава Лобанцева, пришедшего зимой. 

Российский вратарь впервые сыграл за "Актобе" в недавнем кубковом матче с "Атырау". После этой игры Андрей Карпович оценил роль Мирослава следующим образом: 

"Мы знали, что он опытный вратарь, что психологически опытный. Кто-то на его месте начал бы нервничать, что он не играет. Он понимает, в какую команду он пришел. Он понимает, что, когда у него будет шанс, надо показать, что он вратарь хорошего уровня. Я считаю, что у него получилось. Он с пониманием относится к этим вещам. Это один из плюсов его психологии, и здесь мы не ошиблись". 

Акмаль Бахтияров, "Ордабасы", в КПЛ-2023 - 1 игра (14 минут) 

В прошлом году воспитанник "Кайрата" вернулся в Казахстан и довольно быстро адаптировался в "Ордабасы". Он удачно вписался в новую для себя роль латераля и накопил больше полутора тысяч игровых минут в матчах чемпионата и Кубка страны, и это учитывая, что он пришел лишь в середине лета. 

Однако амбициозная трансферная кампания "Ордабасы" в зимний период значительно повысила конкуренцию во всех амплуа. В частности, на позиции латералей пришли сразу несколько статусных новичков, включая Гафуржана Суюмбаева и бразильца Ауро. Вследствие этого Бахтияров прочно закрепился на скамейке запасных и вышел лишь один раз - на замену в матче с "Астаной". 

Захочет ли клиент Дмитрия Селюка сменить обстановку летом или останется в команде, явно претендующий на титулы? 

Душан Йованчич, "Астана", в КПЛ-2023 - 4 игры (222 минуты) 

Бывший опорник "Црвены Звезды" последовал вслед за Григорием Бабаяном в "Астану". Но, в отличие от других экс-игроков "Тобола" Алексы Амановича и Жарко Томашевича, у 32-летнего хавбека неожиданно возникли трудности по части выхода в основе. На старте сезона Йованчич являлся игроком старта, однако после разгромного поражения от "Актобе" Душан получил лишь 10 минут в четырех последующих встречах. 

На позиции Йованчича пока чаще играют либо Абзал Бейсебеков, либо Исламбек Куат. Посмотрим, сможет ли серб вернуть себе место в основе перед важнейшим этапом года - выступлением в еврокубках. 

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Кайрат"©, ФК "Ордабасы"©, ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Актобе ФК Ордабасы ФК КПЛ Алыкулов Гулжигит Бахтияров Акмаль

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