Курбан Бердыев сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев заразился Covid-19. Об этом сообщает Kozhakhmet_inside_official.

По данным паблика, положительный ПЦР-тест специалист сдал по прилету в Алматы. Сейчас он находится на самоизоляции.

Напомним, что "Кайрат" проводит в Алматы первый предсезонный сбор.