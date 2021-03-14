Это КПЛ, детка! Дебютант заявил на сезон сына главного тренера

Полузащитник Нургайни Бурибаев включен в заявку "Турана" (бывший "Арыс") на сезон-2021 в чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
18-летний футболист является сыном главного тренера команды Абдухалика Бурибаева. Бурибаев-младший попал в заявку на матч первого тура против "Астаны", но на поле он так и не вышел.
Сам матч прошел в Туркестане и завершился со счетом 2:2. Для "Турана" это дебютный сезон в КПЛ.
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