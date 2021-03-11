Кошмар для Вайсса, разгром и подножка в чемпионской гонке. Как "Кайрат" терпел неудачи в играх с "Жетысу"

Действующий чемпион "Кайрат" в стартовом матче OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу 2021 года примет "Жетысу". Корреспондент Vesti.kz вспоминает самые неудачные игры алматинцев против талдыкорганцев в последние годы.

Восемь лет назад на старте сезона-2013 "Кайрат" и "Жетысу" устроили голевую перестрелку. Алматинцы в итоге добились спасительной ничьей - 3:3. Этот поединок стал первым для Владимира Вайсса у руля "Кайрата". Наверняка словак надолго запомнил встречу с "Жетысу". В составе алматинцев дубль на счету Момоду Сисея и спасительный гол у Олега Недашковского, который отличился на 89-й минуте при счете 3:2 в пользу соперника. За семиреченцев забивали Абылайхан Тотай, Шавкат Саломов и Евгений Аверченко. "Желто-черные" тогда обозначили серьезные турнирные амбиции, но едва не уступили клубу, который не считался фаворитом. Поэтому результат того матча вряд ли мог пойти в актив команде Вайсса.

В марте 2014 года "Кайрат" пережил кошмарное начало чемпионата. Три поражения подряд с одинаковым счетом 0:1. Одно из них случилось в матче с "Жетысу". Причем номинально встреча для "Кайрата" была гостевой, но прошла в Алматы. Единственный гол в той игре забил Сергей Шафф.

В сезонах 2018 и 2019 годов "Жетысу" выиграл два матча подряд у алматинского клуба. В сентябре 2018-го в Талдыкоргане был зафиксирован результат 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол в конце встречи забил Мантас Куклис. Это позволило "Астане" в чемпионской гонке оторваться от "Кайрата" на семь очков.

А в апреле 2019-го "Жетысу" вовсе разгромил алматинцев на своем поле - 3:0. По одному мячу забили Никита Наумов, Олег Хромцов и Камо Оганесян. Счет мог быть и крупнее, но хозяева не сумели реализовать пенальти.

Во втором матче сезона команда Алексея Шпилевского также потеряла очки с "Жетысу" - 0:0. Лишь в третьем поединке "Кайрат" реабилитировался - 4:1.

В прошлом году "Кайрат" был на грани провала в матче второго круга против "Жетысу". Однако алматинцам удался камбэк со счета 0:2. Команда Шпилевского выиграла - 4:2.

Напомним, в 2020-м алматинский клуб стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей спустя 16 лет. "Жетысу" занял шестое место. 13 марта в первом туре чемпионата Казахстана соперники встретятся в Алматы.

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