Контакты с агентом Зинченко и путь в РПЛ? Уедет ли еще один воспитанник "Кайрата" в "Зенит"

Вратарь "Кайрата" Данил Устименко оказался в сфере интересов "Зенита" и может пойти по маршруту, который ранее проделал Нуралы Алип. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько реален такой трансфер и нуждается ли чемпион России в новом вратаре.

Тесное сотрудничество "Зенита" и "Кайрата" продолжается и даже объявлено на официальном уровне. В такой конфигурации трансферы из Алматы в Санкт-Петербург более чем возможны. Если говорить именно про Устименко, он после Алипа едва ли не самый талантливый воспитанник клуба в нынешнем составе.

Данил провел качественный прошлый сезон и попал в шорт-листы сразу нескольких российских клубов. Но пока одного сезона на уровне КПЛ недостаточно. Нужно продолжить прогресс на дистанции и желательно показать себя на международном уровне. Во втором случае Устименко сложнее, "Кайрат" не квалифицировался в еврокубки, а в сборной Казахстана Данил пока лишь осваивается и не воспринимается как первый номер.

"Кайрат" готов продавать Устименко, у него еще два года по контракту, но с точки зрения имиджа и актуальной ситуации алматинцы сейчас более лояльны к уходу воспитанников, если они приносят клубу финансовую прибыль.

Сам Устименко опять же хочет прогрессировать, он амбициозен и это нормально. Данил уже публично говорил, что хотел бы попробовать себя за рубежом. Более того, по слухам, вратарь с прошлого года коммуницирует с Аланом Прудниковым - это известный агент, представляющий интересы Александра Зинченко.

Но именно в истории с "Зенитом" самое важное - это желание руководства и тренерского штаба российского клуба. Нуждается ли "Зенит" во вратаре? Скажем так: в этом нет острой необходимости, но поиск первого номера в клубе продолжается еще с момента ухода Андрея Лунева. В "Зените" есть опытный (но уже достаточно возрастной) Михаил Кержаков, а также местный талант Данил Одоевский. На сегодня нельзя сказать, что тот же Устименко превосходит Одоевского, а при выборе между иностранцем и воспитанником, естественно, предпочтут второго. Устименко должен подняться на такую планку, чтобы быть в разы сильнее, если мы рассматриваем именно переход в "Зенит". А быть вторым-третьим выбором в таком возрасте для вратаря - это плохая идея, даже если ты попутно получаешь неплохие деньги и выигрываешь титулы.

В общем, пока Устименко и "Зенит" - это очень далекая и, скорее, ознакомительная история. В России достаточно вратарей качественного уровня, и некоторые достойные игроки этой позиции не смогли проявить себя в "Зените", несмотря на предоставленные шансы. Устименко еще стоит сыграть как минимум сезон в Казахстане, а дальше смотреть на варианты, где он будет играть и прогрессировать.

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