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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен следующий тур и назван 10-й победитель

"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен следующий тур и назван 10-й победитель
©Vesti.kz

На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель. За победу в туре можно получить 5 000 тенге.

Так, в 15-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Рахымжан Беков, который набрал 15 очков.

Для получения приза победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

А в "Конкурсе прогнозов" уже доступен 16-й тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут с 1 по 4 июля. Центральным матчем будет игра в Караганде, в которой "Шахтер" примет "Актобе". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.  

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители? 

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.  

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Конкурс прогнозов Конкурс КПЛ

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