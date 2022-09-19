"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен 21-й тур и названы три победителя

На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, что теперь победитель определяется после каждого тура и получает за победу 5 000 тенге. По итогам "Конкурса прогнозов" также будет определен общий победитель, который получит часы Garmin Instinct 2.

На данный момент в "Конкурсе прогнозов" доступен 21-й тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут 1 и 2 октября. Центральным матчем тура будет игра "Тобол" - "Шахтер". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители?

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Также Vesti.kz подводят итоги трех прошедших туров чемпионата.

Так, в 18-м туре "Конкурса прогнозов" три участника набрали по 11 очков. Согласно правилам, при равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков по категории "Матч тура". Но и тут у Илdaylet (присвоен номер 1, как в таблице), Медет Нұртазаев (присвоен номер 2, как в таблице) и Бауыржан Айткалиев (присвоен номер 3, как в таблице) одинаковый результат.

Таким образом, согласно следующему правилу, при равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org. В итоге победителем стал Илdaylet.





В 19-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Избасар Хамидуллин, который набрал 8 очков.

А в 20-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Азат, который набрал 10 очков.

Для получения призов победителям нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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