"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен 21-й тур и названы три победителя

На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.
Напоминаем, что теперь победитель определяется после каждого тура и получает за победу 5 000 тенге. По итогам "Конкурса прогнозов" также будет определен общий победитель, который получит часы Garmin Instinct 2.
На данный момент в "Конкурсе прогнозов" доступен 21-й тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут 1 и 2 октября. Центральным матчем тура будет игра "Тобол" - "Шахтер". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.
Что вам нужно делать?
Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.
Порядок подачи заявок
Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.
Когда завершится конкурс?
"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.
Как будут определены победители?
Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.
При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.
Также Vesti.kz подводят итоги трех прошедших туров чемпионата.
Так, в 18-м туре "Конкурса прогнозов" три участника набрали по 11 очков. Согласно правилам, при равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков по категории "Матч тура". Но и тут у Илdaylet (присвоен номер 1, как в таблице), Медет Нұртазаев (присвоен номер 2, как в таблице) и Бауыржан Айткалиев (присвоен номер 3, как в таблице) одинаковый результат.
Таким образом, согласно следующему правилу, при равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org. В итоге победителем стал Илdaylet.
В 19-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Избасар Хамидуллин, который набрал 8 очков.
А в 20-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Азат, который набрал 10 очков.
Для получения призов победителям нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.
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