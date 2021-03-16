В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" добавлен второй тур КПЛ, но есть важная новость!

В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" на Vesti.kz добавлен второй тур Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу, который пройдет 19 и 20 марта.

19 марта (пятница):

"Тараз" - "Кызыл-Жар СК"

"Астана" - "Каспий"

"Кайсар" – "Кайрат"

20 марта (суббота):

"Шахтер" - "Ордабасы"

"Акжайык" - "Атырау"

"Актобе" - "Тобол"

"Жетысу" - "Туран"

Внимание! В связи с проблемами в работе сайта 13 и 14 марта принято решение перезапустить "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" - очки будут начисляться в обоих конкурсах со второго тура КПЛ-2021. В "Конкурсе прогнозов" вам просто нужно и дальше оставлять прогнозы на каждый матч каждого тура, а в "Дрим тим" заново собрать команду из 11 футболистов и после каждого тура производить по три замены. Приносим свои извинения и благодарим за понимание!

В "Конкурсе прогнозов" участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе "Чемпионат Казахстана по футболу 2021 года" оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2021, то есть 30 октября 2021 года. По их итогам будут определены победитель и два призера (второе и третье места).

Как будут определены победители и призеры?

Победитель и призеры конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения чемпионата Казахстана 2021 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков. Призерами - те, кто займет второе и третье места.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org. По такому же принципу будут определены и призеры.

С общими правилами "Конкурса прогнозов" можно ознакомиться здесь.

А в уже полюбившейся всем игре в жанре fantasy - "Дрим тим", где каждый может попробовать себя в качестве знатока казахстанского футбола, по этой ссылке.

"Дрим тим" - это игра в жанре fantasy, в которой участники могут почувствовать себя в роли футбольных менеджеров. Каждому игроку выдаются виртуальные 10 миллионов евро, на которые он должен собрать команду из игроков, участвующих в КПЛ-2021. Все цены на футболистов даны по оценке сайта Transfermarkt. После каждого тура участники могут делать по три замены, также установлен лимит на игроков из одного клуба - их должно быть не больше трех. Больше об общих правилах "Дрим тим" вы можете узнать здесь.

Важно: не забывайте вовремя делать замены, отправлять состав команды нужно не позднее чем за полчаса до начала первого матча тура. После каждого тура разрешается делать три замены.



Видеоинструкция:

Когда завершится "Дрим тим"?

"Дрим тим", так же как и "Конкурс прогнозов", продлится до завершения матчей КПЛ-2021. По их итогам будут определены победитель и два призера. При равенстве очков у участников победитель и призеры будут определены:

участник, набравший больше очков в последнем туре;

участник, набравший больше очков в предыдущем туре;

при равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

Нарушители приведенных выше правил лишаются права участия в конкурсе.

Победители и призеры "Конкурса прогнозов" и "Дрим тим" получат призы: пауэрбанки - за третьи места, фитнес-браслеты - за вторые и смартфоны - за первые. О призах мы расскажем более подробно в ближайшее время.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне