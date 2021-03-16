"Кое-кто мог хайпануть". Стали известны подробности конфликта в раздевалке "Астаны"

В раздевалке "Астаны" после матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу не было конфликтов, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". По данным паблика, претензии действительно высказывались, но в адрес ПФЛК и КФФ.

Напомним, ранее появилась информация, что один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.

"В общем, ничего страшного в раздевалке "Астаны" после игры с "Тураном" не происходило. Об этом мне в личном разговоре сообщил источник, близкий к ситуации. Был обычный разговор на повышенных тонах, какие могут случиться после каждого неудачного матча. Высказывались недовольства, но в основном - в адрес лиги и федерации. Но никакой истерики и, уж тем более, мордобоя и в помине не было. По большому счету, ситуация высосана из пальца, чтобы кое-кто мог хайпануть на ней. Команда готовится к матчу второго тура с "Каспием" в штатном режиме", - пишет канал.

Матч второго тура КПЛ против "Каспия" пройдет в Нур-Султане 19 марта. В первом туре "Астана" потеряла очки, сыграв вничью.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне