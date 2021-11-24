В клубе КПЛ грядут изменения. Должность может получить воспитанник

В футбольном клубе "Тараз" могут произойти перемены. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что вместо директора Талгата Турлыбайулы рассматривается несколько кандидатур. Одним из них является воспитанник и экс-игрок клуба Жандос Ахметов.

В бытность игроком 34-летний Ахметов защищал цвета "Тараза", "Жетысу", "Каспия", "Жамбыла", "Лашына" и ОСШИОСД.

Также функционер трудился в качестве спортивного директора "Лашына". В настоящее время Ахметов активно развивает футбол в регионе и имеет собственную программу развития "Тараза" на ближайшие годы.

Напомним, что в КПЛ-2021 таразцы финишировали на десятом месте.