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Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы"

Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы"
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Ростов" обратил внимание на 26-летнего защитника Александра Клещенко, который выступает в чемпионате Казахстана за "Ордабасы", сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что российский клуб хочет укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно, так как за первую часть чемпионата пропустил 35 мячей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Клещенко за свою карьеру поиграл в "Томи", "Кубани", "Енисее" и "Тоболе". В КПЛ-2021 провел 22 игры и забил один гол, а "Ордабасы" занял пятое место. Также на его счету шесть встреч в Кубке страны.

"Ростов" занимает 14-е место в таблице российской премьер-лиги, набрав 18 очков после 18 туров.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Ордабасы ФК Премьер-лига России Ростов ФК

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