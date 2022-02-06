Клуб РПЛ решил отправить своего игрока в Казахстан

Футбольный клуб "Ахмат" из российской премьер-лиги отдает полузащитника Амира Адуева в аренду в карагандинский "Шахтер", сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

У Адуева восемь матчей в РПЛ. В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл за основу только две игры в Кубке России, забив один мяч.

Также отмечается, что главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев был заинтересован еще в одном игроке "Ахмата", нападающем Идрисе Умаеве, который здорово проявил себя в стане "горняков" во второй половине прошлого года. Однако Андрей Талалаев оставляет его у себя: на сборах экс-фнловец показал, что готов к конкуренции в команде из Грозного.

Напомним, ранее "Шахтер" подписал Динмухамеда Кашкена, Рохера Каньяса, Кирилла Малярова, Джордже Чосича, Николая Ковталюка, Тимура Досмагамбетова, Токтара Жангылышбая, Дарко Зорича, Романа Муртазаева.