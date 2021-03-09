Клуб КПЛ заполучил футболиста сборной Эстонии

Опытный полузащитник сборной Эстонии Артем Дмитриев стал футболистом талдыкорганского "Жетысу", сообщает Meta-ratings.kz.
32-летний футболист пополнил состав "семиреченцев" под конец учебно-тренировочных сборов в Турции. Последние два сезона Дмитриев играл за кокшетауский "Окжетпес".
Ранее Дмитриев выступал за эстонские клубы "Левадия", "Калев", "Нымме Калью", бельгийские "Антверпен" и "Тюрнхаут", а также защищал цвета финского "Лахти". За сборную Эстонии футболист сыграл 24 матча.
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