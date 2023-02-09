Клуб КПЛ влетел участнику Лиги чемпионов из Узбекистана

Футбольный клуб "Атырау" крупно проиграл АГМК из Узбекистана в рамках учебного-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Если в первом тайме не было забито голов, то после перерыва узбекский клуб забил трижды и одержал крупную победу - 3:0. Точными ударами отметились Мартик Боаке (49-я минута), Хуршид Гиясов (70-я) и Абдулла Абдуллаев (80-я).
Напомним, что в прошлом сезоне АГМК занял четвертое место в национальном чемпионате и получил право выступить в азиатской Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. "Атырау" финишировал на 11-м месте в КПЛ-2022.
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Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Атырау" стартует выездным матчем с "Кайратом".
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