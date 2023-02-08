Клуб КПЛ сыграет с европейским чемпионом

Футбольный клуб "Каспий" планирует провести два контрольных матча на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы актаусцев, команда сыграет с представителем первой российской лиги "Камазом" (9 февраля) и латвийским "Лиепаем" (12 февраля), становившимся чемпионом своей страны в 2015 году. Также "Лиепая" дважды завоевывал Кубок Латвии в 2017 и 2020 годах.

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Первый тур КПЛ-2023 намечен на 4-5 марта. "Каспий" возьмет старт выездным матчем с "Ордабасы".

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