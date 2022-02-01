Клуб КПЛ сыграет контрольный матч с середняком европейского чемпионата

Актауский "Каспий" на сборах в Турции сыграет с украинским "Колосом", сообщает Sport.ua.
Встреча запланирована на 11 февраля. Накануне "Каспий" сыграл вничью с другим украинским клубом "Александрия" - 1:1.
Напомним, что "Каспий" стал восьмым в КПЛ-2021, в межсезонье команда определилась с новым главным тренером.
"Колос", идущий на восьмом месте в чемпионате Украины, минувшим летом противостоял карагандинскому "Шахтеру" в квалификации Лиги конференций и уступил "горнякам" по пенальти - 1:3 (в обеих встречах счет так и не был открыт).
Отметим, что бывший наставник "Колоса" Руслан Костышин возглавил "Аксу".
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