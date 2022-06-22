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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Клуб КПЛ сделал заявление о финансовой ситуации

Клуб КПЛ сделал заявление о финансовой ситуации
©instagram.com/fc.turan/

Футбольный клуб "Туран" оптимизирует свой бюджет. Об этом сообщает пресс-служба туркестанцев.

Отмечается, что такое решение приняло руководство в связи с экономической ситуацией в клубе.

"На сегодняшний день у футбольного клуба "Туран" есть переходящая с 2021 года кредиторская задолженность, вызванная изменениями в плане введения лимита на финансирование клубов из государственного бюджета. Кроме этого, из-за экономической ситуации в стране спонсор отказался от поддержки.

Руководство клуба приняло решение об оптимизации бюджета, в связи с этим игрокам предложено пойти на понижение заработной платы. Дальнейшее сотрудничество с тренерами и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, не получающим ее в достаточном объеме. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

Нынешняя экономическая ситуация диктует нам свои условия. Поэтому мы обращаемся к болельщикам и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, следующий матч в КПЛ "Туран" проведет на выезде против "Каспия" 26 июня.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Туран ФК КПЛ

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