Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира

Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира
©ФК "Туран"

ФК "Туран" объявил о продлении соглашения с форвардом Шоканом Абзаловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый контракт с футболистом будет действовать до конца 2023 года. 

Отметим, что Абзалов присоединился к "Турану" в нынешнем сезоне. В составе "Турана" он провел девять матчей и забил три гола. Наряду с одноклубником Чиди Осучукву, который отличился аналогичное количество раз 28-летний казахстанец показывает лучшую результативность среди игроков "Турана".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Туран ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:01
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира
Сегодня , 19:12
КПЛ
Усиление "Тобола" под ЛЧ и надежды "Ордабасы". Главные трансферы недели в КПЛ Усиление "Тобола" под ЛЧ и надежды "Ордабасы". Главные трансферы недели в КПЛ
Сегодня , 16:39
КПЛ
Звездный легионер высказался о возвращении в "Кайрат" Звездный легионер высказался о возвращении в "Кайрат"
Сегодня , 15:57
КПЛ
Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера
Сегодня , 14:42
КПЛ
Два удаления в первой лиге и отказ от трансфера? Что происходит с карьерой Куата в "Астане" Два удаления в первой лиге и отказ от трансфера? Что происходит с карьерой Куата в "Астане"
Сегодня , 14:23
КПЛ
Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
Сегодня , 11:32
КПЛ
"Атырау" отзаявил своего воспитанника "Атырау" отзаявил своего воспитанника
Сегодня , 10:42
КПЛ
Клуб КПЛ расстался с бразильским нападающим Клуб КПЛ расстался с бразильским нападающим
Вчера , 21:51
КПЛ
Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ
Вчера , 20:49
КПЛ
Клуб КПЛ присмотрел игрока из европейского чемпионата Клуб КПЛ присмотрел игрока из европейского чемпионата
Вчера , 20:24
КПЛ
Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона Финансовая стабильность, но без трансферов? Что будет с "Кайратом" во второй части сезона
Вчера , 17:49
КПЛ
Трансфер в "Ахмат" или чемпионство в КПЛ? Почему "Актобе" не отпустил форварда сборной Казахстана Трансфер в "Ахмат" или чемпионство в КПЛ? Почему "Актобе" не отпустил форварда сборной Казахстана
Вчера , 17:22
КПЛ
Форвард "Кайрата" усилил "Атырау" Форвард "Кайрата" усилил "Атырау"
Вчера , 16:44
КПЛ
Воспитанник "Кайрата" перешел в клуб КПЛ Воспитанник "Кайрата" перешел в клуб КПЛ
Вчера , 16:34
КПЛ
В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ
Вчера , 14:48
КПЛ
Клуб КПЛ расстался с голкипером сборной после одного матча Клуб КПЛ расстался с голкипером сборной после одного матча
Вчера , 13:25
КПЛ
Связка с Канте и стандарты. Как лидер "Кайрата" стал лучшим ассистентом КПЛ Связка с Канте и стандарты. Как лидер "Кайрата" стал лучшим ассистентом КПЛ
Вчера , 11:57
КПЛ
Битва за топ-3 КПЛ. Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Каспий" Битва за топ-3 КПЛ. Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Каспий"
Вчера , 09:58
КПЛ
Капитан "Кайрата" раскритиковал стадионы клубов КПЛ Капитан "Кайрата" раскритиковал стадионы клубов КПЛ
3 июля, 23:54
КПЛ
"Усиление? Может, еще будет". Кекер - о трансферах "Кайрата" и победе над "Акжайыком" "Усиление? Может, еще будет". Кекер - о трансферах "Кайрата" и победе над "Акжайыком"
3 июля, 23:30
КПЛ
Главный тренер "Акжайыка" подал в отставку Главный тренер "Акжайыка" подал в отставку
3 июля, 22:59
КПЛ
Участник еврокубков потерпел поражение и приблизился к зоне вылета из КПЛ Участник еврокубков потерпел поражение и приблизился к зоне вылета из КПЛ
3 июля, 22:52
КПЛ
"Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ "Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ
3 июля, 21:37
КПЛ
"У нас нет Томасова". Тренер "Махтаарала" - о своей отставке и переходе Исламбека Куата "У нас нет Томасова". Тренер "Махтаарала" - о своей отставке и переходе Исламбека Куата
3 июля, 21:31
КПЛ
"У нас есть два классных вратаря". Тренер "Астаны" - о голкиперах, череде травм и голе Сагнаева "У нас есть два классных вратаря". Тренер "Астаны" - о голкиперах, череде травм и голе Сагнаева
3 июля, 20:50
КПЛ
Хет-трик Томасова вывел "Астану" на первое место в КПЛ Хет-трик Томасова вывел "Астану" на первое место в КПЛ
3 июля, 11:31
КПЛ
Прямая трансляция трех матчей КПЛ с участниками еврокубков Прямая трансляция трех матчей КПЛ с участниками еврокубков
2 июля, 23:25
КПЛ
Жерар Гоу прокомментировал невероятную победу "Актобе" в матче КПЛ Жерар Гоу прокомментировал невероятную победу "Актобе" в матче КПЛ
2 июля, 22:34
КПЛ
Карпович высказался о камбэке "Актобе" и лидерстве в КПЛ Карпович высказался о камбэке "Актобе" и лидерстве в КПЛ
2 июля, 21:54
КПЛ
"Тараз" упустил шанс ворваться в топ-3 КПЛ "Тараз" упустил шанс ворваться в топ-3 КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus