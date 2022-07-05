Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира

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Новый контракт с футболистом будет действовать до конца 2023 года.
Отметим, что Абзалов присоединился к "Турану" в нынешнем сезоне. В составе "Турана" он провел девять матчей и забил три гола. Наряду с одноклубником Чиди Осучукву, который отличился аналогичное количество раз 28-летний казахстанец показывает лучшую результативность среди игроков "Турана".
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