Клуб КПЛ решил судьбу главного тренера

Армянский специалист Арам Восканян не будет тренировать "Атырау" в следующем году. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что контракт Восканяна с "нефтяниками" рассчитан до конца текущего года, несмотря на то, что сезон для этого клуба был завершен еще в начале ноября. По итогам чемпионата команда под его руководством заняла лишь 11-е место в турнирной таблице, пропустив вперед себя клубы с меньшим бюджетом - "Акжайык", "Шахтер" и "Каспий".

Такое выступление в сезоне, мягко говоря, не назвать удовлетворительным. В связи с этим новое руководство клуба решило не предлагать Восканяну новое соглашение.

Клуб уже ведет поиски нового тренера, и в списке кандидатов есть несколько специалистов, в том числе и казахстанских.

Добавим, что во время игровой карьеры Восканян защищал цвета ФК "Есиль-Богатырь" из Петропавловска. С 2004 по 2008 год в чемпионате Казахстана провел 137 матчей, забил 41 гол.