Клуб КПЛ решил судьбу бразильского легионера

ФК "Тараз" объявил об уходе бразильского форварда Жорже Элиаса Дос Сантоса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Жорже Элиас Дос Сантос присоединился к команде в начале этого года. Бразильский нападающий провел за наш клуб семь матчей и забил один гол", - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что единственный раз Элиас отличился в КПЛ-2022 в матче седьмого тура против "Аксу". "Тараз" эту встречу выиграл со счетом 2:1.
До Казахстана дос Сантос выступал на родине, в австрийском "Капфенберге", украинском "Черноморце", мальтийском "Хиберниансе" и литовском "Паневежисе".
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