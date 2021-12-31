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Клуб КПЛ решил переманить у конкурента лучшего бомбардира

Клуб КПЛ решил переманить у конкурента лучшего бомбардира
©ФК "Акжайык"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Украинский форвард "Акжайыка" Николай Ковталюк близок к переходу в "Шахтер", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что карагандинцы интересовались высокорослым бомбардиром уральцев еще летом, но тогда не удалось убедить "Акжайык" отпустить своего основного форварда и лучшего бомбардира, забившего в прошедшем чемпионате шесть мячей при двух ассистах. 

После завершения сезона "горняки" вновь приступили к переговорам с нападающим. 26-летний Ковталюк уже дал свое согласие на переход, осталось утрясти лишь мелкие детали и контракт будет заключен.

Напомним, что в КПЛ-2021 "Шахтер" занял седьмое место, а "Акжайык" - девятое.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Шахтер ФК Акжайык ФК

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