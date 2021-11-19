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Клуб КПЛ расстанется с воспитанником "Зенита"

Клуб КПЛ расстанется с воспитанником "Зенита"
©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Кызыл-Жар" расстанется с 23-летним воспитанником "Зенита" Сергеем Бугриевым. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что российский защитник продолжит карьеру в другом клубе, поскольку петропавловцы не планируют продлевать с ним соглашение на следующий сезон.

Бугриев пришел в "Кызыл-Жар" летом из команды "Томь", за это время успел провести по два матча в КПЛ-2021 и Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.

Подопечные Андрея Карповича завершили чемпионат на четвертом месте.

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Метки:
КПЛ-2021 Кызыл-Жар СК Зенит

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