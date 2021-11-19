Клуб КПЛ расстанется с воспитанником "Зенита"

"Кызыл-Жар" расстанется с 23-летним воспитанником "Зенита" Сергеем Бугриевым. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что российский защитник продолжит карьеру в другом клубе, поскольку петропавловцы не планируют продлевать с ним соглашение на следующий сезон.
Бугриев пришел в "Кызыл-Жар" летом из команды "Томь", за это время успел провести по два матча в КПЛ-2021 и Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.
Подопечные Андрея Карповича завершили чемпионат на четвертом месте.