Клуб КПЛ расстался с легионером. Он прибыл с лишним весом и не смог набрать форму

Бельгийский полузащитник Доньет Шкодра покинул расположение ФК "Атырау", передает meta-ratings.kz.

По данным СМИ, он так и не сумел набрать оптимальную форму. Доньет присоединился к команде под конец заключительных зимних сборов в феврале, прибыв в Турцию с лишним весом.

Ему была поставлена задача привести себя в порядок и набрать оптимальную форму за короткий срок, но он не смог этого сделать.

Также опытный хавбек не смог проявить свои лучшие качества в сыгранных девяти матчах КПЛ, поэтому было принято решение расстаться.

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