Клуб КПЛ пригласил на просмотр алжирского футболиста с опытом игры в чемпионате Франции

30-летний алжирский футболист Билал Хамди проходит просмотр в актауском "Каспии", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что Хамди может сыграть на позициях атакующего полузащитника и вингера. Ранее он выступал за французские клубы "Стад Лаваль", "Клермон", "Брест" и "Седан". Также в послужном списке алжирца "Зиря" и "Сабаил" из Азербайджана. Последние два сезона играл за кипрские "Олимпиакос" (Никосия) и "Доксу".

23 января Хамди принял участие в матче против сербского клуба "Металац", но результативными действиями не отметился.

Напомним, что "Каспий" стал восьмым в КПЛ-2021, в межсезонье команда определилась с новым главным тренером.